Напишите пожалуйста текст на тему птицы зимой
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста текст на тему птицы зимой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было еще утро,я вышел(ла) гулять с собакой.И тут я увидела птичек,которые сидели на ветке дуба,мне стало интересно что они делают?И увидела что они строят гнездо,у них получалось очень красиво!Я была рад(а) что увидела их!
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