Напишите пожалуйста текст на тему птицы зимой

Гость: Гость:

Это было еще утро,я вышел(ла) гулять с собакой.И тут я увидела птичек,которые сидели на ветке дуба,мне стало интересно что они делают?И увидела что они строят гнездо,у них получалось очень красиво!Я была рад(а) что увидела их!