Руский язык 6 класс упражнение 134

Русский язык
Руский язык 6 класс упражнение 134
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Гость:
*Русский* пишется с 2 *с*, какое задание?
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