Стоимость одного киллограма муки 40д.е.Сколько муки можно купить на 135д.е.Сколько д??нег останется?

Математика

Стоимость одного киллограма муки 40д.е.Сколько муки можно купить на 135д.е.Сколько д??нег останется?

Автор: Гость