Стоимость одного киллограма муки 40д.е.Сколько муки можно купить на 135д.е.Сколько д??нег останется?
Математика
Стоимость одного киллограма муки 40д.е.Сколько муки можно купить на 135д.е.Сколько д??нег останется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135/40=3 кг и 15 д.е. останется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Словосочетание со словами предмет,препятствие,премьера,притворить (дверь),претворить(мечту в жизнь),великолепный,телеграмма,состязание,подражать,по...
Русский язык
Математика
Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билеты и...