Стоимость одного киллограма муки 40д.е.Сколько муки можно купить на 135д.е.Сколько д??нег останется?

Математика
Стоимость одного киллограма муки 40д.е.Сколько муки можно купить на 135д.е.Сколько д??нег останется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135/40=3 кг и 15 д.е. останется
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