Замени одним словом и напиши каждое .Говорить очень громко- ... Говорить очень тихо -... Совсем не говорить- ... При записи каждого слова тебе пригодились новые знания о сочитаниях ( жы - шы)?

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Замени одним словом и напиши каждое .Говорить очень громко- ... Говорить очень тихо -... Совсем не говорить- ... При записи каждого слова тебе пригодились новые знания о сочитаниях ( жы - шы)?

Автор: Гость