Сочинение на тему как прекрасен октябрь помогите плиззз

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Октябрь- для меня лучший месяц осени. Если в первую половину осень престанет во всей своей золотой красе . В первой половине больше хочется гулять в лесу. Но во второй половине месяца быстро выпадают листья, начинаются дожди, а земля становится сырой и грязной. А вот в эту половину я люблю сидеть дома и пить теплый чай. Ещё я люблю в осени имено золотые листья. Я очень люблю кружится около этих золотых листьев и в этом листопаде,