Помогите пожалуйста. ..Просклонять прилогательные (Золотой спелое) безударные окончание пиши так же, как ударные..

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Помогите пожалуйста. ..Просклонять прилогательные (Золотой спелое) безударные окончание пиши так же, как ударные..

Автор: Гость