Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)

Английский язык
Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) a) PC b) PS 2)a) PS b) PS 3) a) PS b) PC 4) a) PC b) PS 5) A)PC. b) PS PS ЗНАЧИТ PRESENT SIMPLE А PC PRESENT CONTINIUOS .
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