Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)
Английский язык
Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)
Ответ(ы):
Гость:
1) a) PC b) PS 2)a) PS b) PS 3) a) PS b) PC 4) a) PC b) PS 5) A)PC. b) PS PS ЗНАЧИТ PRESENT SIMPLE А PC PRESENT CONTINIUOS .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Не могу решить пример по математике под авторами в рабочей тетради школа 26 сам пример:"421*23+421*7=
Математика
Все четырехзначные числа, которые можно записать с помощью двух единиц , одного нуля и одной двойки, расположены в порядке возрастания. На каком ме...
Геометрия