Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)

Английский язык

Вставить пропущенное и перевести) очень надо) помогите, после тренировки очень ус??ала) побыстрей) заранее- огромное спасибо) побыстрей самое главное)

Автор: Гость