Помогите, пожалуйста. дано: угол 1=60 градусов угол 2=20 градусов а параллельна b найти: угол 3
Геометрия
Помогите, пожалуйста. дано: угол 1=60 градусов угол 2=20 градусов а параллельна b найти: угол 3
Ответ(ы):
Гость:
180-60-20=100 градусов.
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