Вычисли периметр четырехугольника если длина одной его стороны равна 16см.другая ??торона на 4 длиннее. а сумма длин двух оставшихся сторон 45см
Математика
Вычисли периметр четырехугольника если длина одной его стороны равна 16см.другая ??торона на 4 длиннее. а сумма длин двух оставшихся сторон 45см
Ответ(ы):
Гость:
Первая=16 вторая=16+4=20 третья +четвертая 45 16+20+45=81см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите, пожалуйста! Нужно в этих предложениях подчеркнуть гр??мматическую основу и второстепенные члены предложения! 1.Ве...
Математика
Представьте данное произведение в виде произведения возможно большего числа мно??ителей ,отличных от 1:
Русский язык
Подбери синонимы: Сентябрь - __________ Октябрь - ___________ Овраг - _____________ Вершина - __________
Математика
Привет Всем) Помогите решить задачу. 15% новогоднего подарка-карамель,45%-ирис.Остал??ные 1800г -шоколадные конфеты. Найдите вес подарка. Сколько г...