Вычисли периметр четырехугольника если длина одной его стороны равна 16см.другая ??торона на 4 длиннее. а сумма длин двух оставшихся сторон 45см

Математика

Вычисли периметр четырехугольника если длина одной его стороны равна 16см.другая ??торона на 4 длиннее. а сумма длин двух оставшихся сторон 45см

Автор: Гость