Ученик получил оценки:2,3,4. сколько пятерок нужно получить ученику, чтобы у него вы??ла пятерка в четверти при условии , что двойка должна быть исправлена на любую другую оценку? вывести формулу определения количества пятерок...
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Ученик получил оценки:2,3,4. сколько пятерок нужно получить ученику, чтобы у него вы??ла пятерка в четверти при условии , что двойка должна быть исправлена на любую другую оценку? вывести формулу определения количества пятерок в зависимости от от оценки, на которую исправлена двойка, применить ее в Excel. ( Расширеннный вариант: вывести формулу, когда все три оценки являются переменными)
Ответ(ы):
Гость:
Как минимум 8 штук. И то ему поставят 5 по милости учителя
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