Коза,Воробей,Машина,Цветок,Домик,зуб,Книга,Рисунок,Шарик. Разделить слова на сло??и и поставить ударение.подчеркни слова в котором один слог.

Русский язык

Коза,Воробей,Машина,Цветок,Домик,зуб,Книга,Рисунок,Шарик. Разделить слова на сло??и и поставить ударение.подчеркни слова в котором один слог.

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