Коза,Воробей,Машина,Цветок,Домик,зуб,Книга,Рисунок,Шарик. Разделить слова на сло??и и поставить ударение.подчеркни слова в котором один слог.

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Коза,Воробей,Машина,Цветок,Домик,зуб,Книга,Рисунок,Шарик. Разделить слова на сло??и и поставить ударение.подчеркни слова в котором один слог.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ко-за во-ро-бей ма-ши-на цве-ток до-мик зуб кни-га ри-су-нок ша-рик
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