50 баллов! сделайте пожалуйста 3 и 4 на скрине ниже! с подробным обьяснением (желательно написать на листочке и сфотографировать)

Алгебра

50 баллов! сделайте пожалуйста 3 и 4 на скрине ниже! с подробным обьяснением (желательно написать на листочке и сфотографировать)

Автор: Гость