50 баллов! сделайте пожалуйста 3 и 4 на скрине ниже! с подробным обьяснением (желательно написать на листочке и сфотографировать)

Алгебра
50 баллов! сделайте пожалуйста 3 и 4 на скрине ниже! с подробным обьяснением (желательно написать на листочке и сфотографировать)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3. 2ab-3bc-2ad+3dc=b(2a-3c)-d(2a-3c)=(b-d)(2a-3c)
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