50 баллов! сделайте пожалуйста 3 и 4 на скрине ниже! с подробным обьяснением (желательно написать на листочке и сфотографировать)
Алгебра
50 баллов! сделайте пожалуйста 3 и 4 на скрине ниже! с подробным обьяснением (желательно написать на листочке и сфотографировать)
Ответ(ы):
Гость:
3. 2ab-3bc-2ad+3dc=b(2a-3c)-d(2a-3c)=(b-d)(2a-3c)
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Взамен на баллы, все честно, мне важен результат! Там номер 4 на фото!!!! умоляю!! откликнитесь, люди! давайте все вместе тренировать наш мозг)
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