В якому столітті правили князі аскольд і дір. олег.ігор, святослав,володимир великий, местислав.
История
В якому столітті правили князі аскольд і дір. олег.ігор, святослав,володимир великий, местислав.
Ответ(ы):
Гость:
аскольд и дир в 9 веке, Олег в 9-10 веках, Игорь в 10 веке , Святослав в 10 веке , Владимир в 10- 11 веках , Мстислав Великий в 11- 12 веках
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