!!!ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите, пожалуйста! Нужно в этих предложениях подчеркнуть гр??мматическую основу и второстепенные члены предложения! 1.Ветки черёмухи стояли в кувшине на окошке. 2.Кисти белых цветов сирени выделялись на...

Гость: Гость:

1.ветки это подлежащее ,стояли это сказуемое,теперь выделяем второстепенные члены ветки (чего?) черёмухи , стояли( в чём?) в кувшине , стояли ( где?) на окошке. 2. что кисти ,кисти что делали выделялись,выделяем второстепенные члены ,кисти ( чего?) цветов , цветов ( каких?) белых , цветов( чего ?) сирени , выделялись( на чём?) на зелени. буду рада если чем-то помогла