Подбери синонимы: Сентябрь - __________ Октябрь - ___________ Овраг - _____________ Вершина - __________
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Подбери синонимы: Сентябрь - __________ Октябрь - ___________ Овраг - _____________ Вершина - __________
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