Привет Всем) Помогите решить задачу. 15% новогоднего подарка-карамель,45%-ирис.Остал??ные 1800г -шоколадные конфеты. Найдите вес подарка. Сколько грамм карамели и ириса? Спасибо Заранее.)
Математика
Привет Всем) Помогите решить задачу. 15% новогоднего подарка-карамель,45%-ирис.Остал??ные 1800г -шоколадные конфеты. Найдите вес подарка. Сколько грамм карамели и ириса? Спасибо Заранее.)
Ответ(ы):
Гость:
100-0,15-0,45=0,60 1800�,60=4500грамм
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