Привет Всем) Помогите решить задачу. 15% новогоднего подарка-карамель,45%-ирис.Остал??ные 1800г -шоколадные конфеты. Найдите вес подарка. Сколько грамм карамели и ириса? Спасибо Заранее.)

Математика

Привет Всем) Помогите решить задачу. 15% новогоднего подарка-карамель,45%-ирис.Остал??ные 1800г -шоколадные конфеты. Найдите вес подарка. Сколько грамм карамели и ириса? Спасибо Заранее.)

Автор: Гость