Основы трапеции параллельны плоскости альфа,как расположена диагональ трапеции ??тносительно плоскости альфа?
Геометрия
Основы трапеции параллельны плоскости альфа,как расположена диагональ трапеции ??тносительно плоскости альфа?
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