1)какими особенностями отличались те места где греки основывали колонии?

История
1)какими особенностями отличались те места где греки основывали колонии?
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Ответ(ы):
Гость:
Эти места как правило находились на экономически важных стратегических маршрутах
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