Помогите пожалуйста!!!!!! Раскаивается ли Дуня о своём поступке ?(Произведение Ста??ционный Смотритель)
Литература
Помогите пожалуйста!!!!!! Раскаивается ли Дуня о своём поступке ?(Произведение Ста??ционный Смотритель)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, все же раскаивается, ведь думаю, она скучала за отцом, когда он умер, все время. И когда он пришёл к ней в дом, то она упала в обморок, значит, попала в шоковое состояние. Может быть, она уже не надеялась его увидеть. Или не хотела.
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