Помогите пожалуйста!!!!!! Раскаивается ли Дуня о своём поступке ?(Произведение Ста??ционный Смотритель)

Гость: Гость:

Я думаю, все же раскаивается, ведь думаю, она скучала за отцом, когда он умер, все время. И когда он пришёл к ней в дом, то она упала в обморок, значит, попала в шоковое состояние. Может быть, она уже не надеялась его увидеть. Или не хотела.