Простаков, какую независимую роль он играет, и к каким плачевным итогам это приводит? Заранее спасибо)

Гость: Гость:

1)Какую роль Простаков играет в пьесе и собственном доме 2)к каким плачевным итогам это приводит 3)Что говорит Правдин о Простаковых 4)Скотинин, как типичный представитель помещечего сословия 5)Митрофан грубость по отношению к кормилице(Еремеевне) и учителям 6)Митрофан эгоизм по отношению у матери