Простаков, какую независимую роль он играет, и к каким плачевным итогам это приводит? Заранее спасибо)

Литература
Простаков, какую независимую роль он играет, и к каким плачевным итогам это приводит? Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Какую роль Простаков играет в пьесе и собственном доме 2)к каким плачевным итогам это приводит 3)Что говорит Правдин о Простаковых 4)Скотинин, как типичный представитель помещечего сословия 5)Митрофан грубость по отношению к кормилице(Еремеевне) и учителям 6)Митрофан эгоизм по отношению у матери
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