9 кл, очень надо. составить Уравнения реакций (,окислитель и восстановитель) HCl+KMnO4 = KCl+2MnCl2+5Cl2+H2O

Химия
9 кл, очень надо. составить Уравнения реакций (,окислитель и восстановитель) HCl+KMnO4 = KCl+2MnCl2+5Cl2+H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16HCl+2KMnO4=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O ; ( в квадратных скобах написаны заряды) 2Cl[-] -2e =Cl2[0] | 5 | процесс окисления, 2Cl[-] - восстановитель ; Mn[+7] +5e = Mn[+2] | 2 | процесс восстановления, Mn[+7] - окислитель.
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