9 кл, очень надо. составить Уравнения реакций (,окислитель и восстановитель) HCl+KMnO4 = KCl+2MnCl2+5Cl2+H2O

Химия

9 кл, очень надо. составить Уравнения реакций (,окислитель и восстановитель) HCl+KMnO4 = KCl+2MnCl2+5Cl2+H2O

Автор: Гость