Решить уравнение (40-х)+(37-х)+х+5=50
Математика
Решить уравнение (40-х)+(37-х)+х+5=50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(40-х)+(37-х)+х+5=50 40-х+37-х+х+5=50 40+37+5-50=х+х-х 32=х х=32
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