Все органы в процессе жизнедеятельности расходуют энергию Объясните откуда они ее берут
Биология
Все органы в процессе жизнедеятельности расходуют энергию Объясните откуда они ее берут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из питательных веществ (еды которая содержит в себе нужные вещества)
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