Среди кишечнополостных есть свободноживущие _______ и прикрепленные ко дну формы - ________ Разные клетки выполняют различные функции, например, _________. Тело кишечнополостного животного образованно двумя слоями клеток . Пок...
Биология
Среди кишечнополостных есть свободноживущие _______ и прикрепленные ко дну формы - ________ Разные клетки выполняют различные функции, например, _________. Тело кишечнополостного животного образованно двумя слоями клеток . Покровную и защитную функцию выполняет _______, пищеварительную _____. О Организм кишечнополостного животного является единым целым и связан с окружающей средой - ________________ системой. Ответная реакция реакция организма на разрожение, осужествляется при посредстве нервной системы , называется ___________ . Кишечнаяполостные ведут исключительно водный образ жизни. Обитатели морей_______, обитатели пресных водоемов-__________.
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1) медуза 2) кораллы 3) 4) эктодерма 5) энтодерма 6) 7) 8) медуза 9)кораллы
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