Разобрать подробно слова по способам словообразования: прогнулся,умнейший,полев??д,ванная,наручный,сварщик
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Разобрать подробно слова по способам словообразования: прогнулся,умнейший,полев??д,ванная,наручный,сварщик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогнулся - (про-приставка,гн -корень,у- суффикс, л, ся-постфиксы, ) умнейший - (ум -корень, н, ейш- суффиксы, ий - окнчание), полевод - (по- приставка, левод - корень, окончание нулевое), ванная (ванн- корень, ая- окончание) наручный (на -приставка, руч- корень, н - суффикс, ый -окончание, ) сварщик ( с- приставка, вар - корень, щик- суффикс) P.S. основа слова все, кроме окончания.
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