Разобрать подробно слова по способам словообразования: прогнулся,умнейший,полев??д,ванная,наручный,сварщик

Гость: Гость:

Прогнулся - (про-приставка,гн -корень,у- суффикс, л, ся-постфиксы, ) умнейший - (ум -корень, н, ейш- суффиксы, ий - окнчание), полевод - (по- приставка, левод - корень, окончание нулевое), ванная (ванн- корень, ая- окончание) наручный (на -приставка, руч- корень, н - суффикс, ый -окончание, ) сварщик ( с- приставка, вар - корень, щик- суффикс) P.S. основа слова все, кроме окончания.