Когда инерция вредна

Физика
Когда инерция вредна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с вредной - экстренное торможение автомобиля, поезда и т. д. В таких случаях водитель хочет резко затормозить, чтобы не наехать на пешехода, например. А силы инерции ему в этом мешают. И бывают случаи травматизма, аварий и т. д.
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