В равнобокой трапеции основания равны 7 см и 23 см. Высота трапеции равна 15 см. Найдите ее периметр и среднюю линию

Геометрия

В равнобокой трапеции основания равны 7 см и 23 см. Высота трапеции равна 15 см. Найдите ее периметр и среднюю линию

Автор: Гость