В равнобокой трапеции основания равны 7 см и 23 см. Высота трапеции равна 15 см. Найдите ее периметр и среднюю линию
Геометрия
В равнобокой трапеции основания равны 7 см и 23 см. Высота трапеции равна 15 см. Найдите ее периметр и среднюю линию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия трапеции равна (7+23)=30 см. ΔАВК=ΔDСМ, АК=МD=(23-7)/2=8 см. ΔАВК. АВ²=АК²+ВК², АВ²=225+64=289, АВ=√289=17 см. Р(АВСD)=7+23+17+17=64 см. Ответ: 64 см, 30 см.
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