Помогите пожалуйста))) Разделите на 2 колонки заимствованные слова. ... Агрессор, балетмейстер, декольте, детектив, гротеск, индекс, интервью, компресс, конкретно, контекст, коттедж, модель, марионетка, музей, Одесса, резерв, р...
Русский язык
Помогите пожалуйста))) Разделите на 2 колонки заимствованные слова. ... Агрессор, балетмейстер, декольте, детектив, гротеск, индекс, интервью, компресс, конкретно, контекст, коттедж, модель, марионетка, музей, Одесса, резерв, рейд, рейс, сонет, текстиль, тема, тембр,сонет,текстиль,тема,эстет,текст,тенденция,техника,фанера,фланель,шедевр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е - агрессор, балетмейстер, компресс, конкретно, контекст, марионетка, музей, Одесса, резерв, рейд, рейс, текстиль, тема, текст, техника, фанера, фланель (двояко, может и с э), Остальные слова с Э
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ...
Русский язык
Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудол...