Помогите пожалуйста))) Разделите на 2 колонки заимствованные слова. ... Агрессор, балетмейстер, декольте, детектив, гротеск, индекс, интервью, компресс, конкретно, контекст, коттедж, модель, марионетка, музей, Одесса, резерв, р...

Русский язык
Помогите пожалуйста))) Разделите на 2 колонки заимствованные слова. ... Агрессор, балетмейстер, декольте, детектив, гротеск, индекс, интервью, компресс, конкретно, контекст, коттедж, модель, марионетка, музей, Одесса, резерв, рейд, рейс, сонет, текстиль, тема, тембр,сонет,текстиль,тема,эстет,текст,тенденция,техника,фанера,фланель,шедевр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е - агрессор, балетмейстер, компресс, конкретно, контекст, марионетка, музей, Одесса, резерв, рейд,  рейс, текстиль, тема, текст, техника, фанера, фланель (двояко, может и с э), Остальные слова  с Э
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