Помогите пожалуйста))) Разделите на 2 колонки заимствованные слова. ... Агрессор, балетмейстер, декольте, детектив, гротеск, индекс, интервью, компресс, конкретно, контекст, коттедж, модель, марионетка, музей, Одесса, резерв, р...

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Е - агрессор, балетмейстер, компресс, конкретно, контекст, марионетка, музей, Одесса, резерв, рейд, рейс, текстиль, тема, текст, техника, фанера, фланель (двояко, может и с э), Остальные слова с Э