Помогите пожалуйста)) Разложите на множители: а) 100а4 - b2 ; б) 9х2 - (х - 1)2; в) х3 + у6.
Алгебра
Помогите пожалуйста)) Разложите на множители: а) 100а4 - b2 ; б) 9х2 - (х - 1)2; в) х3 + у6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(10a²-b)(10a²+b). б)9x²-x²+2x-1=8x²+2x-1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, котор...
Русский язык
Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залесть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Что-то, Но Что-то такое, Что есть. ...
Русский язык
Какие фразеологизмы можно прочитать в книгах. а какие - услышать в разговоре? Обос??уй свой ответ. фразеологизмы. водить за нос; вводить в заблужде...