Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому вр...
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошёл 44 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- скорость лодки, тогда скорость лодки по течению (Х+4)км/час, а против течения (Х-4) Время движения плота 36 разделить на 4=9 часов, а лодки -на час меньше, то есть 8 часов 60/(Х+4)+60/(Х-4)=8 60х-240+60х+240=8(х+4)(х-4) Х (Х-15)=16 х=16км/час- скорость лодки
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