Пожалуйста помогите сделать тест с вопросами и ответами по теме Эндокринная сист??ма (железы внешней, внутренней и смешанной секреции) и роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма по 15 вопросов с ответами и выд...
Биология
Пожалуйста помогите сделать тест с вопросами и ответами по теме Эндокринная сист??ма (железы внешней, внутренней и смешанной секреции) и роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма по 15 вопросов с ответами и выделять правильный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в какой части головного мозга находится Турецкое седло?(расположена в нижней части головного мозга) 2.какой гормон участвует в обмене пигмента в организме? мелатонин 3. что относятся к смешанным железам? поджелудочная и половые железы. 4.какой гормон приводит к заболеванию под названием Гигантизм? соматотропный 5.Эта железа расположена в передней области шеи и прикрывает гортань спереди и боков . . . ? щитовидная железа 6.что такое гипотиреоз? снижение функции щитов. железы 7.как по другому называют тиреотоксикоз? базедова болезнь 8. какая железа участвует в гуморальной регуляции сердца? щит. желез 9,сколько видов гормонов вырабатывает гипофиз?? 6 видов 10.что регулирует обмен Са и Р? паратагормон 11. где вырабатывается адреналин и ноадренолин? надпочечнике 12.как говорят по другому Адиссовую болезнь? бронзовая болезнь 13. что регулирует образование пигмента? интермедин 14. что Стимулирует рост детей, снижает функцию половых желез, увеличивает образование лимфоцитов, усиление иммунитета.? тимозин 15. где вырабатывается инсулин?
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