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Решите пжлст, очень срочно надо
Математика
Решите пжлст, очень срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/2х + 1/х = 3/2х + 2/2х = 5/2х
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