Напишите пожалуйста За туманом, острыми вершинами, приступила щетка лесов. Найдите имена существительного и зделайте морфологический разбор. Дам 100 баллов

Гость: Гость:

За туманом-сущ. 1. (Где?) за туманом Начальная форма - туман 2. Пост. признаки - нарицательное, неодушевленное, м.р., 2-го скл.; Непост. пр. - Т.п., ед.ч. 3. Где? за туманом (обстоятельство) вершинами -сущ. 1.Где? за вершинами Н.ф.-вершина 2. П.пр.-нариц., неодуш., ж.р., 1-ое скл. непост. пр. - Т.п., мн. ч. 3. Где? за вершинами (обстоятельство) щетка-сущ. 1. Что? щетка Н.ф. -щетка 2. П. п.-нариц., неодуш., ж.р., 1-ое скл. непост.пр.-И.п., ед.ч. 3. Что? щетка (подлежащее) Лесов-сущ. 1.Чего? лесов Н.ф.- лес 2.П.п.-нариц., неодуш., м.р., 2-ое скл. непост. пр.- Р.п., мн. ч. 3. Чего? лесов (дополнение)