Какую силу надо приложить, чтобы удержать в воздухе воздушный шар массой 50 г, объё??ом 0, 05 м кубический

Физика

Какую силу надо приложить, чтобы удержать в воздухе воздушный шар массой 50 г, объё??ом 0, 05 м кубический

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