Какую силу надо приложить, чтобы удержать в воздухе воздушный шар массой 50 г, объё??ом 0, 05 м кубический
Физика
Какую силу надо приложить, чтобы удержать в воздухе воздушный шар массой 50 г, объё??ом 0, 05 м кубический
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=Fт - Fa. Fт=Р. (cила тяжести= весу ),Масса=10кг. (m=P / g). Fa=pж*g*v. ( v=m / pт ). Fa=1000*10*10 / 2600=38,46H. F=100 - 38,46=61,54H.
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