Какую силу надо приложить, чтобы удержать в воздухе воздушный шар массой 50 г, объё??ом 0, 05 м кубический

Физика
Какую силу надо приложить, чтобы удержать в воздухе воздушный шар массой 50 г, объё??ом 0, 05 м кубический
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=Fт - Fa.  Fт=Р. (cила тяжести= весу ),Масса=10кг. (m=P / g).  Fa=pж*g*v. ( v=m / pт ).   Fa=1000*10*10 / 2600=38,46H.  F=100 - 38,46=61,54H.

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