В каком году началась Вторая пуническая война и в каком закончилась

История
В каком году началась Вторая пуническая война и в каком закончилась
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
218 году до нашей эры началась 201 году до нашей эры закончилась. Если не веришь напиши в интернете в каком году началась пуническая война и закончилась!!!!???
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