Ну кто нибудь, помогите. Определите какие функции государства проявляются в сле??ующих событиях ////события на фотографии //// А. Внутренние функции государства : 1)политическая 2)экономическая 3)социальная 4)идеологи...

Гость: Гость:

Б) внешние функции (Б) в) внутренние функции (А) г) внутренние функции (А) д) внутренние функции (А) е) внутренние функции (А) ж) внутренние функции (А) з) внутренние функции (А) и) внутренние функции (А) к) внешние функции (Б)