Ну кто нибудь, помогите. Определите какие функции государства проявляются в сле??ующих событиях ////события на фотографии //// А. Внутренние функции государства : 1)политическая 2)экономическая 3)социальная 4)идеологи...
Обществознание
Ну кто нибудь, помогите. Определите какие функции государства проявляются в сле??ующих событиях ////события на фотографии //// А. Внутренние функции государства : 1)политическая 2)экономическая 3)социальная 4)идеологическая 5)финансового контроля 6)правоохранительная 7)экологическая Б. Внешние функции: 1)функция сотрудничества с другими государствами 2)функция обороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) внешние функции (Б) в) внутренние функции (А) г) внутренние функции (А) д) внутренние функции (А) е) внутренние функции (А) ж) внутренние функции (А) з) внутренние функции (А) и) внутренние функции (А) к) внешние функции (Б)
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