Помогите пожалуйста срочно!!!!Заранее спасибо.Какое здесь может быть слово?

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Помогите пожалуйста срочно!!!!Заранее спасибо.Какое здесь может быть слово?
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Гость:
Как на счёт "детство"?
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