Определите часть речи каждого слова , пожалуйста !!! Заранее спасибо )
Русский язык
Определите часть речи каждого слова , пожалуйста !!! Заранее спасибо )
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Гость:
Нз, сущ, прил, нз, сущ, сущ, прил, сущ, сущ, нз, глаг, сущ, сущ, сущ, глаг, прил, прил, прил, прил, прил, сущ, сущ, нз, глаг, сущ, сущ, сущ, сущ, сущ, сущ, прил (наверное), прил, сущ
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