Очень сроооочноооо!!! Три катера встретились в море в пункте О. После встречи первый катер продолжил движение в южном направлении, второй - в западном, а третий в северном направлениях. 1) Черездвачасапослевстречикатераоказали...

Математика

Очень сроооочноооо!!! Три катера встретились в море в пункте О. После встречи первый катер продолжил движение в южном направлении, второй - в западном, а третий в северном направлениях. 1) ЧерездвачасапослевстречикатераоказалисьсоответственновточкахА,ВиС, которые являются вершинами прямоугольного треугольника ABC . Расстояние между первым и вторым катером оказалось 60 км, а скорость второго катера была на 6 км/ч больше скорости первого катера. Вычислите расстояние между первым и третьем катерами. 2) Первый и третий катера остановились после двухчасового движения, а второй катер продолжил движение с той же скоростью и в том же направлении, и через час оказался в точке D . Вычислите величину угла ADC.

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