Очень сроооочноооо!!! Три катера встретились в море в пункте О. После встречи первый катер продолжил движение в южном направлении, второй - в западном, а третий в северном направлениях. 1) Черездвачасапослевстречикатераоказали...
Математика
Очень сроооочноооо!!! Три катера встретились в море в пункте О. После встречи первый катер продолжил движение в южном направлении, второй - в западном, а третий в северном направлениях. 1) ЧерездвачасапослевстречикатераоказалисьсоответственновточкахА,ВиС, которые являются вершинами прямоугольного треугольника ABC . Расстояние между первым и вторым катером оказалось 60 км, а скорость второго катера была на 6 км/ч больше скорости первого катера. Вычислите расстояние между первым и третьем катерами. 2) Первый и третий катера остановились после двухчасового движения, а второй катер продолжил движение с той же скоростью и в том же направлении, и через час оказался в точке D . Вычислите величину угла ADC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Обозначим за х км/ч скорость первого катератогда скорость второго х+6 (км/ч)первый за 2 часа прошёл 2х км, второй - 2(х+6) км.рассмотрим треуг. АВО (А - на юге, куда направился первый, В - на западе, куда второй. Расстояния, которые прошли эти катера за 2 часа являются катетами этого треугольника, а гипотенуза - это 60 км.По теореме Пифанора:(2х)^2+(2(x+6))^2 = 60^24x^2+4x^2+48x+144=36008x^2+48x -3456=0x^2+6x-432=0D=36+1728D=1764x=(-6+-42)/2положительный корень х=18Тогда OA=36 (км)ОB= 48 (км)треуг. АВС тоже прямоугольный по условиютогда BO^2=OA*OC48^2=36*OCOC = 2304/36OC = 64таким образом АС = 64+36 = 100 (кмОтвет: 100 км
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