Почему, на ваш взгляд, часовому запрещены практически любые действия, кроме бдите??ьности по охране поста?
Окружающий мир
Почему, на ваш взгляд, часовому запрещены практически любые действия, кроме бдите??ьности по охране поста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. от него может зависеть судьба страны или еще чего либо!
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