Почему, на ваш взгляд, часовому запрещены практически любые действия, кроме бдите??ьности по охране поста?

Окружающий мир
Почему, на ваш взгляд, часовому запрещены практически любые действия, кроме бдите??ьности по охране поста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. от него может зависеть судьба страны или еще чего либо! 
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