Помогите сделать номер 290(1,2)
Алгебра
Помогите сделать номер 290(1,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
290. 1) (4x-3)²+(3x-7)² ≤ (5x+1)² +5x² +4x-123 16x² -24x+9+9x²-42x+49 ≤ 25x²+10x+1+5x²+4x-123 25x² -66x+58 ≤ 25x² +5x² +14x - 122 25x² - 25x² -5x² -66x -14x +58 + 122 ≤ 0 -5x² - 80x + 180 ≤ 0 x² +16x - 36 ≥ 0 x² + 16x -36=0 D=16² - 4*(-36)=256+144=400 x₁=(-16-20)/2= -18 x₂=(-16+20)/2=2 + - + -------- -18 ------------ 2 ------------ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ x∈(-∞; -18]U[2; +∞) 2) (5x-3)² + (12x+5)² ≤ (7-13x)² +34x² +17x+410 25x²-30x+9+144x²+120x+25 ≤ 49-182x+169x² +34x²+17x+410 169x²+90x+34 ≤ 169x² + 34x² - 165x+459 169x² - 169x² - 34x² +90x+165x+34-459 ≤ 0 -34x² +255x-425 ≤ 0 -2x² + 15x - 25 ≤ 0 2x² - 15x + 25 ≥ 0 2x² -15x + 25=0 D=15² - 4*2*25=225-200=25 x₁=(15-5)/4=2.5 x₂=(15+5)/4=5 + - + ------- 2.5 ------------ 5 ------------ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ x∈(-∞; 2.5]U[5; +∞)
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