Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 6,25*1\5+4\5/0,64 38-15*0,6/1\4 если что это \ дробная черта а это / дел??ть

Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 6,25*1\5+4\5/0,64 38-15*0,6/1\4 если что это \ дробная черта а это / дел??ть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если после 0,64 и 38 стоит знак умножения, то тогда так 6,25*1/5+4/5:0,64*38-15*0,6:1/4=6,25*0,2+0,8:0,64*38-9:0,25=1,25+1,25*38-36=2,5*2=5
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