Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 6,25*1\5+4\5/0,64 38-15*0,6/1\4 если что это \ дробная черта а это / дел??ть

Математика

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 6,25*1\5+4\5/0,64 38-15*0,6/1\4 если что это \ дробная черта а это / дел??ть

Автор: Гость