Определите, как образованы междометия. В каких случаях употребляются данные межд??метия? Составьте с ними предложения и запишите. Помните о знаках препинания при междометиях:Здравствуйте, до свидания, благодарю, всего хорошего...
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Определите, как образованы междометия. В каких случаях употребляются данные межд??метия? Составьте с ними предложения и запишите. Помните о знаках препинания при междометиях:Здравствуйте, до свидания, благодарю, всего хорошего, будьте любезны, будьте добры, здорово (ударение на 2 букву О), извините, батюшки, матушки, караул.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте уважаемые коллеги. До свидания оставалось еще пол часа.
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