Срочно!!! перевод теста!!!

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Сэр Исаак Ньютон - всемирно известный английский учёный посвятивший свою жизнь математике, физике, астрономии и другим наукам. Ньютон открыл закон гравитации и много других законов, он развил некоторые очень важные научные теории, которые помогли людям понять и объяснить многие вещи касающиеся физического мира. Исаак Ньютон родился в 1642 году в маленькой деревеньке на востоке Англии. В школе он заинтересовался математикой, которую изучал позже в Кембриджском Университете. В 1655 году Ньютон получил свою учёную степень и вернулся домой, где он создал большую часть своих наиболее важных работ. Здесь, помимо прочей работы, он изучал оптику. Его эксперименты показали что белый(солнечный) свет является смесью всех цветов радуги. Многие люди видели цвета радуги до этого, но Ньютон был первым, кто объяснил, что белый свет состоит из тех цветов. Изучение Ньютоном света привело его к изобретению первого зеркального телескопа. Также Ньютон был первым, кто размышлял о законе гравитации. Легенда гласит, что он обнаружил этот закон, когда на его голову упало яблоко, в момент, когда он сидел в своём саду. Вот почему на многих картинках Ньютона часто изображают с яблоком в руке. Ньютон понял, что та же сила, что заставила яблоки падать с деревьев, даёт предметам вес и держит планеты на их орбитах. Открытия Ньютона по сей день важны для современной науки. Например, изучая спектр света исходящего от звезды, учёные могут обнаружить из чего она состоит. Ньютон принимал участие в политической жизни Англии и был членом Английского Парламента. Он не имел семьи и посвятил всю свою жизнь науке. Ньютон скончался в 1727 году и был похоронен в Вестминстерском Аббатстве, где ныне стоит памятник этому великому человеку. Многие учёные по всему миру восхищаются его талантом и считают его величайшим гением в истории человечества.