Сделайте 62 упражнение. Напишите какое сложное предложение а какое простое!!!! Оста??ьное делать не надо.

Русский язык

Сделайте 62 упражнение. Напишите какое сложное предложение а какое простое!!!! Оста??ьное делать не надо.

Автор: Гость