Бассейн а длина 15 метров ширина 5 метров глубина 2 метра сколько квадратных кафель??ых плиток со стороной 1 дециметр каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна стенок этого бассейна

Математика

Бассейн а длина 15 метров ширина 5 метров глубина 2 метра сколько квадратных кафель??ых плиток со стороной 1 дециметр каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна стенок этого бассейна

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