Бассейн а длина 15 метров ширина 5 метров глубина 2 метра сколько квадратных кафель??ых плиток со стороной 1 дециметр каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна стенок этого бассейна
Математика
Бассейн а длина 15 метров ширина 5 метров глубина 2 метра сколько квадратных кафель??ых плиток со стороной 1 дециметр каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна стенок этого бассейна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*5*2=150куб м =150000куб дм объём бассейна 150000:1=150000штук
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