Хелп! Как известно, игра в шахматы была придумана в Индии. Согласно старинной леге??де, индусский царь, восхищенный игрой, решил щедро одарить ее изобретателя. Но тот, по мнению царя, запросил ничтожную награду: он просил выдат...
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Хелп! Как известно, игра в шахматы была придумана в Индии. Согласно старинной леге??де, индусский царь, восхищенный игрой, решил щедро одарить ее изобретателя. Но тот, по мнению царя, запросил ничтожную награду: он просил выдать одно пшеничное зерно за первую клетку шахматной доски, а за каждую след. клетку (всего их 64)- вдвое больше против предыдущей. Рассчитайте, сколько всего пшеничных зерен должен был получить изобретатель. Какими могли быть размеры амбара для размещения этого зерна, если кубический метр пшеницы содержит около 15 млн. зерен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18446744073709551615 зерен 10713.782391753359 м сторона кубического амбара #Ruby22 k=1 s=k for i in 2..64 k *= 2 s += k end p s p (s/15.0/10**6)**(1.0/3.0)
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