5 класс Задание в конце Карточка 5 Сказка о гноме. В лесу, на поляне, под ветвями ели, стоял гнилой пень. Это был дом Гнома. Лицо гномика скрывала длинная борода, из которой едва виднелись курносый нос и толстые щеки. К...

Гость: Гость:

И он не знал,что ему делать. Пришла к нему в гости белочка. Она увидела,что у гномика нет голоса и сказала,чтоб он обратился к местному волшебнику.Он послушал её и пошел к нему. Подошел он к большому дереву и постучал в кору, тут открылась дверь из коры которую не было видно. Вошел в дверь гномик а там сидел возле камина волшебник. Начал он ему показывать,что якобы у него пропал голос,но волшебник обладающий большим умом понял его. Он сказал ему ,чтоб он пошел к медведю и попросил у него мед и попил с ним чай тогда у него все должно пройти, и гномик не должен разговаривать и даже открывать рот. Пришел гномик к медведю и попросил у него мед. Он сказал, что он у него закончился. Гномик очень огорчился. Но медведь сказал, то он берет мед у пчелы которая живет на цветочной поляне.И гномик пошел к пчеле. Пришел он к ней и попросил у неё мед, но она сказала ,что у её нет меда так как бабочки которые сюда прилетают забирают всю пыльцу себе и ей не хватает.Он спросил,что он должен сделать, она сказала ему, что он должен отгонять бабочек пока она не соберет достаточно пыльцы, чтобы сделать мед. Так он отгонял их пока пчела не сделала для него мед. Собрав достаточно пыльцы пчела отдала ему мед и Гномик с радостью взял и побежал домой. там он попил с ним чай, но тему не помогло. Пошел он к волшебнику и сказал,что ему не помогло. Тогда он сказал, чтоб он попил чай с малиной. Набрал малины Гномик и пошел домой пить чай. Не помогло. Не пошел он к волшебнику на этот раз, потому что знал, что он опять ему,что нибудь посоветует и не поможет.Лег спать Гномик. На следущее утро он проснулся и вышел на крылечко подышать свежим воздухом.Пришли к нему и медведь, и белочка, и старая мышь, и дядька гриб. Начали он петь песенку и увидели, что гномик молчит и спросили они его, почему он не поёт, он сказал, что у него нет голоса как вдруг не знаками а настоящими словами заговорил Гномик и голос у него стал лучше прежнего.Так пели они свою песню и проблем с голосом у Гномика больше не было. Конец.