Инопланетянин Ит любит принимать ванну ровно при 50 °С, и никак иначе. Он наливает в ванну 600 литров горячей (90 °С) воды, а потом идёт собирать душевые принадлежности. За это время вода успевает остыть, поэтому Ит вынужден д...

Физика

Инопланетянин Ит любит принимать ванну ровно при 50 °С, и никак иначе. Он наливает в ванну 600 литров горячей (90 °С) воды, а потом идёт собирать душевые принадлежности. За это время вода успевает остыть, поэтому Ит вынужден добавить 200 л холодной (20 °С) воды для получения комфортной температуры. До какой температуры успевает остыть вода перед добавлением холодной «порции»? Удёльная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг

Автор: Гость