Инопланетянин Ит любит принимать ванну ровно при 50 °С, и никак иначе. Он наливает в ванну 600 литров горячей (90 °С) воды, а потом идёт собирать душевые принадлежности. За это время вода успевает остыть, поэтому Ит вынужден д...
Физика
Инопланетянин Ит любит принимать ванну ровно при 50 °С, и никак иначе. Он наливает в ванну 600 литров горячей (90 °С) воды, а потом идёт собирать душевые принадлежности. За это время вода успевает остыть, поэтому Ит вынужден добавить 200 л холодной (20 °С) воды для получения комфортной температуры. До какой температуры успевает остыть вода перед добавлением холодной «порции»? Удёльная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воды принимаем за 1000 кг/м³. Температуру, до которой успела остыть вода обозначим t₁ Тогда тепловой баланс Qотданное=Qполученное выглядит так: 600·С·(t₁-50) = 200·C·(50-20) ⇒ 6t₁ = 360 ⇒ t₁ = 60° Ответ: до 60°
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