Найди в дополнительной литиратуре Интернете другой удивительный факт о деньгах запиши укажи источник информации

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10 интересных фактов о деньгах Для производства бумажных денег используются лен и хлопок в соотношении 1:3, что обусловливает прочность изделия, способного выдерживать 400 двойных перегибов. Около 1/3 населения планеты живет менее чем на 2 доллара в день, более миллиарда людей тратят в день меньше 1 доллара. В Канаде первыми купюрами выступали игральные карты. А в России в начале 19-го века в оборот были выпущены и находились в обращении до 1826 года деньги, произведенные из кожи тюленей. В мире в обороте, по приблизительным оценкам, находится около 845 миллиардов долларов. Первой женщиной, изображенной на деньгах, и единственной в своем роде является Марта Вашингтон, портрет которой украшает серебряную монету достоинством 1 доллар. Факты о деньгах утверждают, что срок жизни купюры в 100 долларов в среднем составляет 7 лет и 4 месяца. Пластиковая кредитная карта была придумана в 1949 году Фрэнком Макнамарой во время ужина в ресторане. Идея не иметь с собой наличные деньги в больших объемах, а заменить их карточкой, пришла в голову, когда Фрэнку не хватило наличности расплатиться за ужин. Самое непривычное название имела венецианская монета, датированная 16-м веком – «газета». Привычные печатные издания стали так называться на порядок позже. Стоимость первых отпечатанных на бумаге новостей приравнивалась к одной газете. Самой крупной денежной купюрой являлась купюра номиналом в 100 000 долларов. Выпустили ее в 1934 году с целью использования в крупных банковских операциях. К слову, знак $ придумал в 1788 году Оливер Поллок. В США самыми популярными являются 1- и 20-долларовые купюры, в остальном мире отдают предпочтение 100 $. В мире наиболее распространен франк, используемый в 34 странах. Существует следующий удивительный факт о деньгах: вышедшие из обращения и устаревшие купюры в России служат сырьем для изготовления рубероида, а в Германии из них же производят удобрения. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/179977/samyiy-udivitelnyiy-fakt-o-dengah-interesnyie-faktyi-o-dengah